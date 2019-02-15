Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бурда высказался об отстранении Друзя
Бурда высказался об отстранении Друзя

Соседи жестоко избили беременную жительницу Подмосковья 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Женщина и ее пожилая мать цинично избили соседку, находящуюся на седьмом месяце беременности. Из-за потасовки 33-летняя девушка едва не родила ребенка преждевременно. Скандал разгорелся в поселке ВНИИСОК в Одинцовском муниципальном районе Подмосковья. Об этом сообщил сайт газеты «Комсомольская правда».
Конфликт между соседями длится уже больше 10 лет. Ольга воспитывает двух дочерей двух и пяти лет, но раздражает соседок снизу. Они утверждают, что дети бегают, топают и кричат, чем сильно мешают им отдыхать.
Апофеоз конфликта случился 1 февраля. На лестничной площадке в перепалке схлестнулись мать Ольги и две соседки снизу. Женщина набросилась с громогласной критикой на все семейство, потребовала угомонить детей. На помощь маме пришла беременная Ольга. Она вежливо попросила не разговаривать так с пожилой женщиной, на что противницы пустили в ход кулаки. В разговоре с сайтом издания «Комсомольская правда» Ольга рассказала, что старшей из двух агрессивных женщин было около 70 лет.
«Я и не могла подумать, что у женщины в столь почтенном возрасте столько сил и ненависти. Они стали избивать меня вдвоем. У меня по всему телу синяки. Разбили глаз», — поделилась Ольга.
Однако ушибы не стали самым страшным последствием драки. Соседки несколько раз ударили Ольгу в живот. Прибывшие на место происшествия медики заявили, что удар мог спровоцировать преждевременные роды. Женщину экстренно госпитализировали в перинатальный центр, чтобы отслеживать ситуацию и принять меры.
Ольга провела в больнице пять дней, все это время врачи проводили для беременной комплексную терапию. Угрозы преждевременных родов удалось избежать, но на этом конфликт не исчерпался. Сейчас женщина собрала документы и подала заявление в полицию. В данный момент эксперты проверяют данные о характере травм, ведется разговор о возбуждении уголовного дела. Ольга опасается, что разъяренные соседки могут ей отомстить.
360tv.ru: последние новости
Стрельба в День всех влюбленных. Что известно о массовой драке у кафе «Неолит» в Печатниках Суд снял арест с имущества Улюкаева Фейк о советском летчике в Афганистане окончательно развенчали
Комментарии2
Происшествия , Криминал , Московская область
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
Чеченцы забрали видео с камер после массовой драки в Москве
Криминал Происшествия
Криминальный авторитет ответил на решение Путина
Общество
Тимошенко обвинили в незаконном обогащении
Украина В мире
«Мелкие ничтожества»: Отец Децла ответил хейтерам
Шоу-бизнес
Путин присвоил Ковтуну звание Героя России
Политика
Лукашенко отменил визит в Мюнхен из-за Путина
Политика В мире
«Бежали толпы»: День всех влюбленных закончился стрельбой
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение