Соседи жестоко избили беременную жительницу Подмосковья

Женщина и ее пожилая мать цинично избили соседку, находящуюся на седьмом месяце беременности. Из-за потасовки 33-летняя девушка едва не родила ребенка преждевременно. Скандал разгорелся в поселке ВНИИСОК в Одинцовском муниципальном районе Подмосковья . Об этом сообщил сайт газеты «Комсомольская правда».

Конфликт между соседями длится уже больше 10 лет. Ольга воспитывает двух дочерей двух и пяти лет, но раздражает соседок снизу. Они утверждают, что дети бегают, топают и кричат, чем сильно мешают им отдыхать.

Апофеоз конфликта случился 1 февраля. На лестничной площадке в перепалке схлестнулись мать Ольги и две соседки снизу. Женщина набросилась с громогласной критикой на все семейство, потребовала угомонить детей. На помощь маме пришла беременная Ольга. Она вежливо попросила не разговаривать так с пожилой женщиной, на что противницы пустили в ход кулаки. В разговоре с сайтом издания «Комсомольская правда» Ольга рассказала, что старшей из двух агрессивных женщин было около 70 лет.

«Я и не могла подумать, что у женщины в столь почтенном возрасте столько сил и ненависти. Они стали избивать меня вдвоем. У меня по всему телу синяки. Разбили глаз», — поделилась Ольга.

Однако ушибы не стали самым страшным последствием драки. Соседки несколько раз ударили Ольгу в живот. Прибывшие на место происшествия медики заявили, что удар мог спровоцировать преждевременные роды. Женщину экстренно госпитализировали в перинатальный центр, чтобы отслеживать ситуацию и принять меры.

Ольга провела в больнице пять дней, все это время врачи проводили для беременной комплексную терапию. Угрозы преждевременных родов удалось избежать, но на этом конфликт не исчерпался. Сейчас женщина собрала документы и подала заявление в полицию. В данный момент эксперты проверяют данные о характере травм, ведется разговор о возбуждении уголовного дела. Ольга опасается, что разъяренные соседки могут ей отомстить.