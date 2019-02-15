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Спасатели пострадали при пожаре в храме под Саратовом 

360tv.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Спасатели, тушившие храм в городе Балашове Саратовской области, госпитализированы в тяжелом состоянии. Двоих пожарных при наличии показаний могут отправить в областной центр для дальнейшего лечения, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минздрава Саратовской области Ирину Шварцкопф.
«Двое пострадавших в тяжелом состоянии в Балашовской районной больнице. По поручению министра здравоохранения области Натальи Мазиной к оказанию медпомощи пострадавшим уже подключаются специалисты ведущих специализированных клиник Саратова», — рассказала она.
По словам Шварцкопф, если состояние пострадавших ухудшится, их готовы службой санитарной авиации отправить в Саратов, где пациентами займутся областные врачи. Пока что окончательное решение по этому поводу не принято.
Пожар вспыхнул в храме Иоанна Богослова в городе Балашове Саратовской области утром 15 февраля. Прибывшие на место спасатели установили, что людей в здании нет? и приступили к борьбе с огнем. В ходе тушения два сотрудника МЧС получили травмы.
Причина пожара выясняется. На месте происшествия работали семь единиц техники и 18 человек личного состава МЧС.
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Происшествия , Пожары , Наталья Мазина , Минздрав РФ , МЧС , РИА Новости , Саратов , Саратовская Область
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