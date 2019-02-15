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С чеченцев решили снять камуфляж 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Чечне провели разъяснительную работу с гражданами, которые носят форму сотрудников правоохранительных органов. По мнению представителей МВД, из-за этого страдает имидж региона, передает «Чечня Сегодня».
«Эти "самозванцы" выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. Убедительная просьба к населению: если ваша жизнь не связана с правоохранительными органами, не носите форменную одежду и камуфлированные военные формы», — указал начальник ОМВД РФ по Гудермесскому району Юсуп Байсултанов.
По мнению начальника ГАИ Гудермесского района Турпал-Али Эрсабиева, из-за того, что многие носят камуфляж, складывается впечатление, будто на улицах много силовиков. По его словам, это особенно бросается в глаза туристам. «Мы живем в самом безопасном регионе России и нельзя допускать, чтобы наши гости усомнились в этом из-за таких людей», — подчеркнул Эрсабиев. Он добавил, что форму иногда используют в качестве рабочей одежды, что тоже негативно отражается на имидже сотрудников.
«Кавказ. Реалии» сообщает, что ранее в мессенджере WhatsApp якобы распространились сообщения о необходимости задерживать и доставлять в отдел лиц, одетых в военную униформу. Официально эта информация не подтверждена.
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Происшествия , МВД , Чеченская Республика
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