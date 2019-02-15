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В Москве избили и пытались изнасиловать студентку из Ирана 

Вести Подмосковья + ещё 4 1 час назад
Фото: открытый источник
Студентка Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова заявила об избиении и попытке изнасилования, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел 14 февраля, а заявление на злоумышленников поступило днем 15 февраля. 21-летняя первокурсница приехала на учебу из Ирана. В квартире на проспекте Вернадского на ее честь попытались покуситься трое знакомых — некие Мехти, Амир и Сино.
Молодые люди щедро раздавали девушке пощечины и пытались совершить с ней насильственные действия сексуального характера. Умысел до конца подозреваемые не смогли довести до конца, так как пострадавшая дала отпор своим мучителям. Проводится проверка произошедшего. Информация о произошедшем отправлена в Следственный комитет.
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Происшествия , СКР , МВД , АГН "Москва"
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