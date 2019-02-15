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Около 800 человек эвакуировали из БЦ «Гамма» на «Тульской» из-за угрозы взрыва 

Москва24 + ещё 1 50 минут назад
Фото: ТАСС/Newzulu/ANDREY BORODULIN
Из бизнес-центра "Гамма" на юге столицы из-за угрозы взрыва эвакуированы около 800 человек.
Как сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах города, на адрес БЦ поступило анонимное сообщение о возможной угрозе взрыва. В настоящий момент на месте работают кинологи с собаками и полиция.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 15 февраля, в полицию поступили сообщения о минировании по нескольким адресам в Москве. Из-за сообщений было эвакуировано около пяти тысяч человек.
Всего с начала февраля в полицию поступило более 500 анонимных сообщений о "минированиях" в Москве, было эвакуировано 165 тысяч человек. Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов, на части из них провели эвакуацию. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.
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