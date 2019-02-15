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Дерево остановило московские троллейбусы 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Упавшее дерево привело к сбою в работе общественного транспорта в Москве. Инцидент произошел возле улицы Федоскинской.
Дерево рухнуло на контактную сеть, это привело к задержкам в графике движения троллейбусов № 76 на Ярославском шоссе в сторону центра, сообщает «Москва 24» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.
Из-за упавшего дерева автобусы маршрутов №№ 136, 172, 244, 375, 544, 789, 903 и электробусы № 76 между улицей Федоскинской и Московским государственным строительным университетом (МГСУ) едут по основному ходу шоссе.
Ранее в городе Черемхово Иркутской области, как сообщал News.ru, новогодняя ёлка из-за сильного ветра упала на припаркованные автомобили. По счастливой случайности обошлось без пострадавших
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