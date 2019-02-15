Дерево остановило московские троллейбусы

Упавшее дерево привело к сбою в работе общественного транспорта в Москве . Инцидент произошел возле улицы Федоскинской.

Дерево рухнуло на контактную сеть, это привело к задержкам в графике движения троллейбусов № 76 на Ярославском шоссе в сторону центра, сообщает «Москва 24» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

Из-за упавшего дерева автобусы маршрутов №№ 136, 172, 244, 375, 544, 789, 903 и электробусы № 76 между улицей Федоскинской и Московским государственным строительным университетом (МГСУ) едут по основному ходу шоссе.

Ранее в городе Черемхово Иркутской области, как сообщал News.ru, новогодняя ёлка из-за сильного ветра упала на припаркованные автомобили. По счастливой случайности обошлось без пострадавших