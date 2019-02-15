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По факту массовой драки у кафе «Неолит» в Москве завели дело 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Полиция начала расследовать массовую драку со стрельбой на 1-й Курьяновской улице в Москве с участием примерно 20 человек.
Московской полицией возбуждено уголовное дело о хулиганстве после массовой драки, произошедшей в ночь на пятницу у кафе «Неолит» на 1-й Курьяновской улице, передает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД столицы Юрия Титова.
«Между примерно 20 гражданами произошел конфликт, как предполагается, на бытовой почве. В ходе инцидента, неустановленные пока лица произвели выстрелы из травматического оружия. В результате один мужчина получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи он отпущен, а также причинены механические повреждения автомашине иностранного производства», — сообщил он.
В ходе драки также один из прибывших стражей порядка выстрелил в воздух, при этом пострадавших нет.
Также Титов подчеркнул неверность ранее появившейся информации о драке с участием 100 человек и причинении телесных повреждений 10 гражданам.
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Происшествия , Криминал , Юрий Титов , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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