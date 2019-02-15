Схему обмана пенсионеров разоблачили в Москве

Москве задержали семерых человек, подозреваемых в вымогательстве денег у пенсионеров по телефону. Об этом сообщает агентство «Москва».

Полицейские вычислили предполагаемых мошенников при участии экспертов компании Group-IB, занимающейся предотвращением кибератак.

В Group-IB рассказали, что задержанные в течение нескольких лет вымогали у пожилых людей разные суммы — от 30 до 300 тысяч рублей. По версии полиции, от их действий пострадали пенсионеры от 70 до 84 лет из Московской, Ростовской, Ленинградской, Челябинской, и других областей.

Все эти пенсионера совершали покупки на крупные суммы: капсулы «Вейань» (153 тысячи рублей), «Флолролид водный» (107 тысяч рублей), «чудо-пластырь» за 21 тысячу рублей, аппликаторы за 11,5 тысячи рублей или «черный орех» (26 тысячи рублей).

Задержанные обещали пенсионерам компенсации за эти покупки. По данным следствия, ущерб от семи эпизодов мошенничества составил десять миллионов рублей. При этом следователи считают, что жертв может быть гораздо больше.