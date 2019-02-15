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Схему обмана пенсионеров разоблачили в Москве 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Фото: ТАСС
В Москве задержали семерых человек, подозреваемых в вымогательстве денег у пенсионеров по телефону. Об этом сообщает агентство «Москва».
Полицейские вычислили предполагаемых мошенников при участии экспертов компании Group-IB, занимающейся предотвращением кибератак.
В Group-IB рассказали, что задержанные в течение нескольких лет вымогали у пожилых людей разные суммы — от 30 до 300 тысяч рублей. По версии полиции, от их действий пострадали пенсионеры от 70 до 84 лет из Московской, Ростовской, Ленинградской, Челябинской, и других областей.
Все эти пенсионера совершали покупки на крупные суммы: капсулы «Вейань» (153 тысячи рублей), «Флолролид водный» (107 тысяч рублей), «чудо-пластырь» за 21 тысячу рублей, аппликаторы за 11,5 тысячи рублей или «черный орех» (26 тысячи рублей).
Задержанные обещали пенсионерам компенсации за эти покупки. По данным следствия, ущерб от семи эпизодов мошенничества составил десять миллионов рублей. При этом следователи считают, что жертв может быть гораздо больше.
Ранее власти Москвы рассказали о еще одном мошенничестве, жертвами которого чаще всего становятся пенсионеры. Им звонят сотрудники фирм, не связанных с центрами госуслуг и управляющими компаниями, и навязывают замену счетчиков воды. Иногда мошенники представляются сотрудниками центров госуслуг и обещают, что вернуть деньги за услуги москвичи смогут в «Моих документах» по месту жительства.
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Происшествия , Правительство Москвы , Москва
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