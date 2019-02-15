В Рузе забыли ребенка на морозе

В городском округе Руза в Северном микрорайоне 13 февраля случилось ЧП: в муниципальном автономном детском саду №5 воспитатель, собирая детей с прогулки, по какой-то причине оставила на улице 5-летнюю девочку. А в среду был мороз. Ребенок, как потом выяснилось из записи видеокамеры наблюдения, провел на детской площадке в одиночестве почти 40 минут, сообщают Федеральное агентство новостей и «Подмосковье Сегодня». Затем самостоятельная не по годам Вика З. смогла преодолеть ограждение учреждения и отправилась домой.

В саду хватились ребенка не сразу… Позвонили в полицию. Стали искать пропавшую девочку. А та тем временем уже добралась до дома, где ее увидели местные жители и сообщили маме. Все закончилось благополучно. Но, конечно, не для руководства и коллектива МАДОУ «Детский сад №5».

Мы связались с этим учреждением по телефону. Заведующая, увы, оказалась на больничном. Ее заместитель пояснила, что все они очень переживают после инцидента. В учреждении различные надзорные органы, в том числе полиция, ведут проверку. Комментарии педагогам давать запретили. Пусть так. Лишь бы все — во благо. Берегите своих детей!