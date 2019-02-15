Автоледи полезла в драку из-за снежка 

Ролик, снятый в американском городе Сиэтл, показал, что не всем нравятся зимние забавы. По словам мужчины, сделавшего видео, примерно два десятка человек играли на улице в снежки, радуясь недавно выпавшему снегу. Мимо играющих по улице проехал джип синего цвета. Спустя несколько минут машина вернулась обратно, из неё выскочила разъярённая женщина, с криками бросилась на людей и попыталась затеять драку. Автоледи была возмущена: по её словам, один снежок попал в автомобиль. Любители снежных битв попытались урезонить даму, к ним присоединились очевидцы. С трудом им удалось привести её в чувство.