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Автоледи полезла в драку из-за снежка 

Рамблер 30 минут назад
Ролик, снятый в американском городе Сиэтл, показал, что не всем нравятся зимние забавы. По словам мужчины, сделавшего видео, примерно два десятка человек играли на улице в снежки, радуясь недавно выпавшему снегу. Мимо играющих по улице проехал джип синего цвета. Спустя несколько минут машина вернулась обратно, из неё выскочила разъярённая женщина, с криками бросилась на людей и попыталась затеять драку. Автоледи была возмущена: по её словам, один снежок попал в автомобиль. Любители снежных битв попытались урезонить даму, к ним присоединились очевидцы. С трудом им удалось привести её в чувство.
Происшествия , Видео , Общество , Сиэтл
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