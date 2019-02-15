Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Киеве арестовал подозреваемого в организации убийства гражданской активистки Ганзюк 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шевченковский суд Киева арестовал на 17 суток главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства гражданской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил в пятницу украинский телеканал "Общественный".
По его данным, по ходатайству обвинения Мангеру назначена мера пресечения в виде взятия под стражу на 17 суток с правом внесения залога в 2,5 млн гривен.
Адвокаты обвиняемого заявили, что будут оспаривать решение суда.
В июле прошлого года в Херсоне неизвестный облил серной кислотой сотрудницу Херсонского городского совета, гражданскую активистку Екатерину Гандзюк, которая была известна своей активной позицией по разоблачению коррупционных схем представителей местной власти и силовых структур. Гандзюк получила ожоги около 40% тела, перенесла множество операций, 4 ноября она скончалась. 11 февраля Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение в организации убийства Гандзюк Владиславу Мангеру.
ТАСС: последние новости
Улюкаев отказался участвовать в заседании суда о снятии ареста с его имущества Число жертв взрыва газа в жилом доме в Красноярске выросло до двух Экстренные службы Москвы проверяют сообщения об угрозе взрывов на двух вокзалах
Комментарии
Происшествия , Украина
Читайте также
Видео
Оттепель, но ненадолго: когда вернутся морозы
Погода Новости Москвы
«Бежали толпы»: День всех влюбленных закончился стрельбой
Криминал Происшествия
Захарова ответила на угрозы Болтона
Политика В мире
Украинский Т-64БВ оказался лучше российского Т-72Б3
Оружие Армия
На прохожих в Москве натравили бойцовых собак
Криминал Происшествия
Минобороны рассекретило документы по Афганистану
Политика Общество
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика Армия
Автоледи полезла в драку из-за снежка
Происшествия Общество
Врач изнасиловал пациентку после операции
Происшествия
Скандал с Лановым вызвал оторопь
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение