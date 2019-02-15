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Собаки загрызли месячного ребенка в Томске 

Москва24 + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Томске две домашние собаки загрызли месячную девочку. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел 13 февраля в одном из частных домов. Женщина вышла во двор оставив ребенка в кроватке. Дома также находились немецкая овчарка и ротвейлер.
Вернувшись, женщина обнаружила дочь лежащей на диване с множественными ранами головы и тела, похожими на следы от зубов животных. Ребенка доставили в больницу, однако на следующий день девочка скончалась.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебная медицинская экспертиза. Мать в качестве подозреваемой допрошена.
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Происшествия , РИА Новости , Томск
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