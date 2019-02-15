Собаки загрызли месячного ребенка в Томске

Томске две домашние собаки загрызли месячную девочку. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщает РИА Новости

Инцидент произошел 13 февраля в одном из частных домов. Женщина вышла во двор оставив ребенка в кроватке. Дома также находились немецкая овчарка и ротвейлер.

Вернувшись, женщина обнаружила дочь лежащей на диване с множественными ранами головы и тела, похожими на следы от зубов животных. Ребенка доставили в больницу, однако на следующий день девочка скончалась.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебная медицинская экспертиза. Мать в качестве подозреваемой допрошена.