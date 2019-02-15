Во Львове рухнула стена жилого дома

Во Львове обрушилась несущая стена по всей высоте трехэтажного жилого дома. Об этом 14 февраля сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Инцидент произошел на улице Лычаковской. Дом был заселенным, но та часть, где произошло обрушение, давно не эксплуатировалась. По предварительным данным, никто не пострадал.

«В неэксплуатуемой части трехэтажного жилого дома произошло обрушение (разрушены несущие стены, межэтажное перекрытие). Проводятся работы по разборке строительных конструкций. Власти города решают вопрос о временном отселении жителей жилой части дома», — говорится в материале ГСЧС.

Последствия обрушения ликвидируют 17 человек и три единицы техники.

Многие здания на Украине не ремонтируются со времен СССР. В результате из-за непогоды, под тяжестью снега и других незначительных факторов разрушаются стены и обваливаются крыши домов, рынков и даже учебных заведений. Так, несколько лет назад в Василькове Киевской области во время уроков обрушилась несущая стена здания школы №6.