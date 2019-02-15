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Скандал с Лановым вызвал оторопь
Скандал с Лановым вызвал оторопь

Опубликовано видео с места конфликта на юго-востоке Москвы 

Вечерняя Москва 14 минут назад
Фото: РИА Новости
В Сети появилась видеозапись конфликта, который произошел рядом с одним из кафе на юго-востоке Москвы, в результате которого пострадал один человек. Ролик был опубликован на официальном сайте телеканала «Звезда».
Уточняется, что в результате происшествия задержали 17 человек, причастность которых к инциденту будет проверена сотрудниками правоохранительных органов. По предварительным данным, в начавшемся конфликте на Курьяновской улице могли участвовать от 70 до 100 человек.
Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по столице. На данный момент правоохранители заняты установлением всех фактов произошедшего.
Ранее сообщалось, что во время инцидента неизвестные открыли стрельбу.
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Происшествия , МВД , ТК "Звезда" , Москва
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