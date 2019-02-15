Опубликовано видео с места конфликта на юго-востоке Москвы

В Сети появилась видеозапись конфликта, который произошел рядом с одним из кафе на юго-востоке Москвы , в результате которого пострадал один человек. Ролик был опубликован на официальном сайте телеканала «Звезда»

Уточняется, что в результате происшествия задержали 17 человек, причастность которых к инциденту будет проверена сотрудниками правоохранительных органов . По предварительным данным, в начавшемся конфликте на Курьяновской улице могли участвовать от 70 до 100 человек.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по столице. На данный момент правоохранители заняты установлением всех фактов произошедшего.

Ранее сообщалось, что во время инцидента неизвестные открыли стрельбу.