Начало массовой драки в Москве попало на видео

Очевидцы сняли начало массовой драки в Москве

Жители столичного района Печатники сняли из окна сбор участников массовой драки у кафе «Неолит» на 1-й Курьяновской улице. Видео опубликовал Telegram-канал Hue.

«Это как раз та стадия, когда все группки по общему сигналу объединились в большую толпу и выдвинулись к кафе», — поясняется в сообщении. На кадрах видны люди, бегущие к заведению.

Московская полиция опровергла сообщения СМИ о том, что в в конфликте участвовали до 100 человек. По данным правоохранительных органов, в нем приняли участие 20 граждан, из них 18 — доставили в отдел МВД . Как установлено полицией, конфликт вспыхнул на бытовой почве. Пострадавший — один. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее 15 февраля сообщалось, что хозяин «Неолита» некто Яшар Алиев «со своими ребятами» избил чеченца. В отместку представители диаспоры обстреляли и устроили драку вечером 14 февраля. Вооруженные люди приехали на автомобилях с замазанными грязью и снегом номерами. Очевидцы говорят, что нападавшие разговаривали на чеченском языке.