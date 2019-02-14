Обрушившийся в Красноярске дом был построен с нарушениями

По его словам, незаконно то, что дом многоквартирный. По закону об индивидуальном жилищном строительстве можно строить трехэтажные коттеджи, но не многоквартирные дома.

«Построили самовольно до трех этажей, сделали там 30 квартир… Собственник за пределами Красноярска даже где-то живет», — сказал он.