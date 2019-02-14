Обрушившийся в Красноярске дом был построен с нарушениями 

Трехэтажный дом в Красноярске, где в четверг вечером произошел взрыв газа, был построен с нарушениями. Об этом агентству РИА «Новости» рассказал источник в правительстве региона.
По его словам, незаконно то, что дом многоквартирный. По закону об индивидуальном жилищном строительстве можно строить трехэтажные коттеджи, но не многоквартирные дома.
«Построили самовольно до трех этажей, сделали там 30 квартир… Собственник за пределами Красноярска даже где-то живет», — сказал он.
Агентство ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС сообщило, что разбор завалов в доме на Кандагарской улице в Красноярске завершен. В доме проживали 20 человек. Погибла одна женщина. Из 30 квартир разрушены 6, еще 10 пострадали частично.