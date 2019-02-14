Опасное сближение: в Москве столкнулись два самолета

В московском аэропорту «Внуково» столкнулись два пассажирских самолета. Оба лайнера в момент ЧП находились на стоянке — на борту были только члены экипажа. Никто из них не пострадал. В результате инцидента были повреждены стабилизатор одного лайнера и правый винглет другого. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту «Внуково». В результате судна получили повреждения. Никто из членов экипажа не пострадал.

По предварительным данным, инцидент произошел в 15:35 по московскому времени. Принадлежащий авиакомпании «Россия» Boeing 747 во время буксировки столкнулся с самолетом Boeing 767, который принадлежит авиакомпании «AZUR air».

«Самолет AZUR air в этот момент находился на стоянке, строго по разметке и с установленными колодками. Пассажиров на борту не было», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе перевозчика.

Там отметили, что данное ЧП повлечет за собой финансовые потери, однако расходы должна покрыть страховая компания. Внутри AZUR air создана комиссия для расследования ЧП.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины ЧП в аэропорту Внуково, где при буксировке столкнулись два воздушных судна авиакомпаний «AZUR» и «Россия»

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Об ущербе сообщают и в авиакомпании «Россия». «По предварительным данным, ущерб воздушному судну может составить порядка 300 тыс. долларов, которые будут перевыставлены страховой компании», — говорится в пресс-релизе перевозчика. Отмечается, что в компании также создана комиссия по расследованию инцидента.

Проверку по факту происшествия проводит и Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ . Там сообщили, что в результате столкновения были повреждены стабилизатор одного лайнера и правый винглет другого.

Отметим, что около недели назад самолет Sukhoi SuperJet 100, который выполнял рейс Тюмень — Москва, столкнулся с фонарным столбом во время движения к месту стоянки. Инцидент произошел 6 февраля в 20:30. В результате у борта зафиксированы повреждения законцовки и предкрылка правого полукрыла.

«Пострадавших нет. Аэродромные службы предприняли все необходимые действия для своевременной доставки пассажиров в терминал и разгрузки багажа. Движение воздушных судов и спецтехники на аэродроме осуществлялось в штатном режиме. Причины инцидента установит комиссия», — говорилось в заявлении пресс-службы «Домодедово».

Проверку по факту ЧП запустили и в московской транспортной прокуратуре. Там инцидент проверят на соблюдение законодательства в сфере безопасности полетов и примут меры прокурорского реагирования.

По данным следствия, лайнер потерял управление из-за наледи на рулежной дорожке. Такую же версию приводят в авиакомпании «Ямал», которой принадлежит Sukhoi SuperJet 100. «Несмотря на предпринятые экипажем действия по остановке самолета с использованием экстренного торможения колес и реверса тяги обоих двигателей, воздушное судно продолжило неуправляемое движение до столкновения с мачтой освещения. В результате были повреждены законцовка и предкрылок правого полукрыла. Пострадавших нет», — отметили в пресс-службе.

По данным «Домодедово», коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе превысил норму из-за работы спецтехники и применения реагентов.

Несколькими днями ранее похожее ЧП произошло с самолетом Airbus A321, который выполнял рейс Сочи — Москва. 3 февраля, после приземления в «Домодедово», он выкатился с места стоянки на грунт. Сотрудники аэропорта оперативно вернули борт на стоянку. Повреждений лайнер не получил.

Еще один инцидент 11 декабря 2018 года был зафиксирован в аэропорту Нерюнгри. Самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс Нюренгри-Якутск, при взлете задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. В итоге борт получил небольшие повреждения части обшивки. Командир воздушного судна вынужденно прекратил полет.

По данным якутского отделения Росавиации, ЧП произошло из-за того, что Boeing 737 попытался взлететь с центровкой, превышающей предельное значение. Она была нарушена из-за того, что пассажиры были рассажены по салону не в соответствии с центровочным графиком. В отношении командира самолета были возбуждены дела по части 3 статьи 11. 3 КоАП РФ «Повреждение воздушного судна», а также части 8 статьи 11. 5 КоАП РФ «Нарушение центровки воздушного судна». В конце января суд оштрафовал его на сумму 12,5 тыс. рублей.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в свою очередь вынесла представление об устранении нарушений гендиректору авиакомпании «Якутия». Кроме того, ведомство привлекло к дисциплинарной ответственности шесть сотрудников перевозчика — в их числе оказались члены руководящего состава.