Под Воронежем нашли тело солдата с «множеством непонятных вещей»

На полигоне под Воронежем при невыясненных обстоятельствах погиб 19-летний солдат-срочник, сообщает местное издание «Моё online».

Родным солдата сообщили, что у него остановилось сердце. При этом в уведомлении о гибели военнослужащего, направленного в военную прокуратуру, военный следственный отдел СК РФ , военную комендатуру и военный комиссариат в Краснодарском крае , откуда 4,5 месяца назад был призван юноша, говорится об обнаружении тела со следами насильственной смерти.

По словам родственников, когда им показали тело, на нем «было много непонятных вещей».

«На лице можно было разглядеть только губы, они были разбиты. Ещё след на виске как от травмы. Всё остальное — лоб, глаза, нос — было закрыто-заклеено специальным скотчем и клеем. Сказали, что делали вскрытие не только тела, но и черепа. Я, конечно, не специалист, но мне кажется, что так не делают», — рассказал отчим погибшего.

В соцсетях местные жители распространили информацию, что солдат был найден со связанными скотчем руками и пакетом на голове.

Отчим военнослужащего сказал, что им не отдали никаких документов: ни военного билета, ни извещения о смерти. Также родственники не увидели и некоторых личных вещей погибшего: очков, нательного крестика и мобильного телефона.

Семья солдата намерена подать заявление в военную прокуратуру с просьбой разобраться в обстоятельствах произошедшего.