Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Воронежем нашли тело солдата с «множеством непонятных вещей» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
На полигоне под Воронежем при невыясненных обстоятельствах погиб 19-летний солдат-срочник, сообщает местное издание «Моё online».
Родным солдата сообщили, что у него остановилось сердце. При этом в уведомлении о гибели военнослужащего, направленного в военную прокуратуру, военный следственный отдел СК РФ, военную комендатуру и военный комиссариат в Краснодарском крае, откуда 4,5 месяца назад был призван юноша, говорится об обнаружении тела со следами насильственной смерти.
По словам родственников, когда им показали тело, на нем «было много непонятных вещей».
«На лице можно было разглядеть только губы, они были разбиты. Ещё след на виске как от травмы. Всё остальное — лоб, глаза, нос — было закрыто-заклеено специальным скотчем и клеем. Сказали, что делали вскрытие не только тела, но и черепа. Я, конечно, не специалист, но мне кажется, что так не делают», — рассказал отчим погибшего.
В соцсетях местные жители распространили информацию, что солдат был найден со связанными скотчем руками и пакетом на голове.
Отчим военнослужащего сказал, что им не отдали никаких документов: ни военного билета, ни извещения о смерти. Также родственники не увидели и некоторых личных вещей погибшего: очков, нательного крестика и мобильного телефона.
Семья солдата намерена подать заявление в военную прокуратуру с просьбой разобраться в обстоятельствах произошедшего.
Комментарии
Происшествия , СКР
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика Армия
Исчезновение Ротару взволновало россиян
Шоу-бизнес
В деле Арашуковых появился таинственный генерал
Происшествия
Бер сообщил о еще одном мошенничестве Друзя
Шоу-бизнес
Путин взялся за криминальных авторитетов
Криминал Происшествия
На встрече Путина и Роухани возникли проблемы
Политика
Украинцы бредят о вмешательстве Путина в выборы
В мире Украина
Эрдоган опоздал на встречу с Путиным
Политика В мире
«Что? Где? Почем?»: по каким правилам играют знатоки
Общество Статьи
Путин встретился с Эрдоганом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение