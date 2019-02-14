В Воронеже нашли тело срочника с пакетом на голове

На полигоне под Воронежем погиб 19-летний солдат-срочник, тело которого якобы нашли с пакетом на голове и перемотанными скотчем руками, сообщают СМИ.

ЧП произошло в одной из богучарских частей. Очевидцы сообщили, что солдата-срочника нашли мертвым в палатке, при этом «руки были перемотаны скотчем, на голове — пакет». Утверждалось, что на затылке у него была большая ссадина, сообщает «Мое Online».

Родным 19-летнего солдата, который был призван служить из Краснодарского края , о его смерти сообщили 11 февраля. Представитель части сообщил, что у него остановилось сердце.

«Тело Степана доставили к нам около половины пятого утра 13 февраля. Сопровождавшие его военные так торопились уехать, что даже не отметились в военкомате. Не привезли документов: ни военного билета, ни извещения о смерти. Один из сопровождавших сказал, что все произошло на полигоне, куда ребят вывезли на учения. По его словам, вечером 10 февраля все отправились на ужин, а Степан отказался — мол, не пойду, останусь в палатке. А потом нашли его тело — в другой палатке, для умывания», — рассказал отчим погибшего.

При этом на, по словам мужчины, на теле погибшего было множество травм.

«На лице можно было разглядеть только губы, они были разбиты. Еще след на виске как от травмы. Все остальное — лоб, глаза, нос — было закрыто-заклеено специальным скотчем и клеем. Сказали, что делали вскрытие не только тела, но и черепа», — рассказал он.

У погибшего не оказалось также личных вещей: нательного крестика, очков и мобильного телефона.

В уведомлении о гибели военного за подписью командира войсковой части, которое оказалось в распоряжении СМИ, говорится: «10 февраля 2019 года в 19 часов 20 минут на полигоне „Погоново“ Воронежской области в палатке для умывания обнаружен военнослужащий с признаками насильственной смерти. По данному факту проводится расследование».

Семья солдата собирается подать заявление в военную прокуратуру с просьбой разобраться в обстоятельствах произошедшего.