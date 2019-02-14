Следователи после разрушения дома в Красноярске, где погибла женщина, возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила журналистам официальный представитель СУСК РФ по региону Ольга Шаманская.
"Возбуждено уголовное дело по статье части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", — сказала Шаманская.
Ранее МВД сообщило, что в микрорайоне Покровка в четверг вечером произошел хлопок бытового газа, частично обрушился частный трехэтажный коттедж. По предварительным данным, погибла женщина. Двенадцать человек были эвакуированы.