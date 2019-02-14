Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК завел дело после разрушения дома в Красноярске 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Следователи после разрушения дома в Красноярске, где погибла женщина, возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила журналистам официальный представитель СУСК РФ по региону Ольга Шаманская.
"Возбуждено уголовное дело по статье части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", — сказала Шаманская.
Ранее МВД сообщило, что в микрорайоне Покровка в четверг вечером произошел хлопок бытового газа, частично обрушился частный трехэтажный коттедж. По предварительным данным, погибла женщина. Двенадцать человек были эвакуированы.
Последние новости
Умер народный артист России Сергей Захаров Точка невозврата: 22-триллионный госдолг США вышел из-под контроля В США потеряли "кровавый контракт с Путиным", но упорно ищут
Происшествия , Ольга Шаманская , СКР , МВД , Красноярск
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика Армия
Исчезновение Ротару взволновало россиян
Шоу-бизнес
В деле Арашуковых появился таинственный генерал
Происшествия
Бер сообщил о еще одном мошенничестве Друзя
Шоу-бизнес
Путин взялся за криминальных авторитетов
Криминал Происшествия
На встрече Путина и Роухани возникли проблемы
Политика
Украинцы бредят о вмешательстве Путина в выборы
В мире Украина
Эрдоган опоздал на встречу с Путиным
Политика В мире
«Что? Где? Почем?»: по каким правилам играют знатоки
Общество Статьи
Путин встретился с Эрдоганом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение