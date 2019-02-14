Мужчина в бронежилете попросил выстрелить в него и погиб

Житель американского штата Аризона примерил пуленепробиваемый жилет и попросил приятеля выстрелить в него. Как пишет газета The Arizona Republic, в результате мужчина погиб.

Инцидент произошел в понедельник вечером, 11 февраля. 25-летний Паркер Рэй Линч (Parker Ray Lynch) тестировал новый пуленепробиваемый жилет вместе с двумя знакомыми. Все трое стреляли из однозарядной винтовки в огороженной деревьями зоне округа Грэм, сообщает сотрудник полиции.

Затем Линч передал оружие своему приятелю, позже идентифицированному как Стивен Уотсон (Steven Watson), и попросил в него выстрелить. Тот выполнил просьбу и ранил мужчину в живот. Как оказалось, пуля пробила бронежилет и нанесла пострадавшему смертельное ранение.

Мужчину немедленно доставили в местную больницу, где он скончался в ходе операции. Полиция взяла Уотсона под стражу по делу о непредумышленном убийстве.

В марте 2018 года сообщалось о жителе американского города Хьюстон Джейсоне Гриффине (Jason Griffin), который случайно застрелил приятеля, когда тот примерял пуленепробиваемый жилет. По словам его девушки, которая была свидетелем происшествия, Гриффин не знал, что оружие заряжено.