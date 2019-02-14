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Дом в Красноярске, где произошел хлопок газа, построили в 2013 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Трехэтажный дом в Красноярске, где в четверг произошел хлопок бытового газа, был построен в 2013 году, следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что в результате хлопка бытового газа сильные разрушения получили стены второго и третьего этажей дома по адресу улица Кандагарская, 3. Было спасено 12 человек, из них двое детей. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
По адресу улица Кандагарская, дом 3 располагается трехэтажный бетонный дом, построенный в 2013 году, общая площадь строения — 611,3 квадратных метра.
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Происшествия , МЧС , Красноярск
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