Дом в Красноярске, где произошел хлопок газа, построили в 2013 году

Трехэтажный дом в Красноярске , где в четверг произошел хлопок бытового газа, был построен в 2013 году, следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что в результате хлопка бытового газа сильные разрушения получили стены второго и третьего этажей дома по адресу улица Кандагарская, 3. Было спасено 12 человек, из них двое детей. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. По адресу улица Кандагарская, дом 3 располагается трехэтажный бетонный дом, построенный в 2013 году, общая площадь строения — 611,3 квадратных метра.