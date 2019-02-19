Следственный комитет арестовал одного из собственников дома в Красноярске, в котором при обрушении погибли два человека.
«Владимир Тарасов подозревается в мошенничестве. На участке, предназначенном для строительства двухэтажного одноквартирного дома, он самовольно возвёл многоквартирный дом», — говорится в сообщении ведомства.
В Красноярске арестован один из владельцев дома, в котором в результате хлопка газа погибли два человека.
Владимир Тарасов подозревается в мошенничестве. На участке, предназначенном для строительства двухэтажного одноквартирного дома, он самовольно возвел многоквартирный дом pic.twitter.com/7Rc9TcedZl— Следственный комитет (@sledcom_rf) 19 февраля 2019 г.
Ранее подозреваемый был задержан. Отмечалось, что суд обязал собственника снести самовольную постройку, однако он не исполнил это решение.
14 февраля в красноярском микрорайоне Покровка произошёл хлопок бытового газа и частично обрушился частный трёхэтажный коттедж. Погибли два человека, возбуждено уголовное дело.
Ранее сенатор от Ростовской области, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа в домах.