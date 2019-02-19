Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собственник обрушившегося в Красноярске дома арестован 

RT на русском + ещё 85 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет арестовал одного из собственников дома в Красноярске, в котором при обрушении погибли два человека.
«Владимир Тарасов подозревается в мошенничестве. На участке, предназначенном для строительства двухэтажного одноквартирного дома, он самовольно возвёл многоквартирный дом», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее подозреваемый был задержан. Отмечалось, что суд обязал собственника снести самовольную постройку, однако он не исполнил это решение.
14 февраля в красноярском микрорайоне Покровка произошёл хлопок бытового газа и частично обрушился частный трёхэтажный коттедж. Погибли два человека, возбуждено уголовное дело.
Ранее сенатор от Ростовской области, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа в домах.
RT на русском: последние новости
В Индии погиб один из пилотов потерпевших крушение самолётов Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу СК сообщил о задержании экс-главы Пушкинского района Подмосковья
Комментарии
Происшествия , Владимир Тарасов , Совет Федерации , СКР , Красноярск
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Москва нырнет в циклон: по защитникам ударят морозы
Погода Статьи
Сброс Су-30МКИ западных бомб показали на видео
Армия Оружие
В Индии разбились два военных самолёта
Происшествия Азия
На Курилах объявлена «боевая тревога»
Армия
Квачков вышел из колонии
Происшествия
Россиян оправдали за драку из-за еды на «Поле чудес»
Общество
Чехия обвинила Москву в разжигании экстремизма
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение