В результате взрыва газа в доме в Красноярске погиб один человек

Под завалами дома в Красноярске , где произошёл взрыв газа, найдено тело одного погибшего. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава. Ранее в МЧС сообщили, что двенадцать человек спасены после хлопка газа в доме в Красноярске, двое из них дети. «Произошли множественные разрушения стен второго и третьего этажей. Спасены 12 человек, из них двое детей», — цитирует РИА Новости представителя ведомства. МВД региона сообщили, что были эвакуированы десять человек. По предварительным данным, в доме находился хостел.