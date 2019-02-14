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В результате взрыва газа в доме в Красноярске погиб один человек 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Под завалами дома в Красноярске, где произошёл взрыв газа, найдено тело одного погибшего. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.
Ранее в МЧС сообщили, что двенадцать человек спасены после хлопка газа в доме в Красноярске, двое из них дети.
«Произошли множественные разрушения стен второго и третьего этажей. Спасены 12 человек, из них двое детей», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
В МВД региона сообщили, что были эвакуированы десять человек. По предварительным данным, в доме находился хостел.
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Происшествия , МЧС , МВД , РИА Новости , Красноярск
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