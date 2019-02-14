Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске произошел взрыв газа в жилом доме 

Рамблер 35 минут назад
В Красноярске в трехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
«14 февраля в 21:10 (по местному времени) поступила информация о хлопке бытового газа в трехэтажном жилом, по адресу: ул. Кандагарская, 3», — сказали в пресс-службе регионального главка МЧС.
В результате взрыва обрушились перекрытия в трех квартирах.
Спасатели достали из-под завалов 12 человек, двое из них дети.
В настоящее время проверяется информация об одном человеке, который может находиться под завалами.
По предварительным данным, взрыв произошел в одной из квартир на втором этаже.
Происшествия , Видео , МЧС , Интерфакс , Красноярск
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Исчезновение Ротару взволновало россиян
Шоу-бизнес
В деле Арашуковых появился таинственный генерал
Происшествия
Бер сообщил о еще одном мошенничестве Друзя
Шоу-бизнес
Путин взялся за криминальных авторитетов
Криминал Происшествия
На встрече Путина и Роухани возникли проблемы
Политика
Украинцы бредят о вмешательстве Путина в выборы
В мире Украина
Эрдоган опоздал на встречу с Путиным
Политика В мире
«Что? Где? Почем?»: по каким правилам играют знатоки
Общество Статьи
Путин встретился с Эрдоганом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение