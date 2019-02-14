В Красноярске произошел взрыв газа в жилом доме

Красноярске в трехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС

«14 февраля в 21:10 (по местному времени) поступила информация о хлопке бытового газа в трехэтажном жилом, по адресу: ул. Кандагарская, 3», — сказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

В результате взрыва обрушились перекрытия в трех квартирах.

Спасатели достали из-под завалов 12 человек, двое из них дети.

В настоящее время проверяется информация об одном человеке, который может находиться под завалами.

По предварительным данным, взрыв произошел в одной из квартир на втором этаже.