Число жертв взрыва газа в жилом доме в Красноярске выросло до двух

Число жертв взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Красноярске увеличилось до двух. Аварийно-спасательные работы и разбор завалов завершены, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю, размещенном на официальном сайте ведомства. "В Красноряске сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов на месте обрушения жилого дома, где произошел взрыв бытового газа. Два человека погибли", — отмечается в сообщении. Ранее сообщалось об одной погибшей женщине.