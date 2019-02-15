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Число жертв взрыва газа в жилом доме в Красноярске выросло до двух 

ТАСС + ещё 106 27 минут назад
Фото: ТАСС
Число жертв взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Красноярске увеличилось до двух. Аварийно-спасательные работы и разбор завалов завершены, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю, размещенном на официальном сайте ведомства.
"В Красноряске сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов на месте обрушения жилого дома, где произошел взрыв бытового газа. Два человека погибли", — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось об одной погибшей женщине.
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Происшествия , Катастрофы , МЧС , Красноярск
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