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Под завалами в Красноярске может находиться живой человек 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 87 1 час назад
Фото: кадр из видео
Под завалами на месте взрыва в красноярском коттедже может находиться человек, сообщил источник в органах власти региона.
«Идет разбор завалов. Не исключено, что там может быть человек», — сообщил собеседник ТАСС.
На данный момент спасатели, разбирающие завалы, объявили минуты тишины, чтобы услышать возможные крики о помощи, в поисковой операции участвуют служебные собаки.
В региональном СК сообщили, что у обрушившегося дома один собственник, в здании около 30 квартир. По этим данным, владелец либо сдавал эти помещения, либо продал их.
Вечером 14 февраля в жилом доме в Красноярске произошел взрыв, обрушились три квартиры. Через некоторое время в руинах нашли тело женщины.
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Происшествия , Криминал , ИТАР-ТАСС , Красноярск
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