Названы обстоятельства ЧП с самолетами во Внуково

Самолеты авиакомпаний «Россия» и Azur столкнулись во Внуково по вине сотрудников хендлинговой компании UTG. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По их словам, сотрудники хендлинговой компании не рассчитали траекторию буксировки «Боинга» авиакомпании «Россия» , в результате чего воздушное судно задело правое заднее крыло самолета Azur Air.

По факту инцидента создана инспекционная комиссия, которая разберет причины произошедшего. Оба судна были застрахованы. Пострадавших в результате ЧП нет.