Самолеты авиакомпаний «Россия» и Azur столкнулись во Внуково по вине сотрудников хендлинговой компании UTG. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
По их словам, сотрудники хендлинговой компании не рассчитали траекторию буксировки «Боинга» авиакомпании «Россия», в результате чего воздушное судно задело правое заднее крыло самолета Azur Air.
По факту инцидента создана инспекционная комиссия, которая разберет причины произошедшего. Оба судна были застрахованы. Пострадавших в результате ЧП нет.
Ранее сообщалось, что во Внуково самолет, принадлежащий авиакомпании «Россия», при буксировке задел Boeing 767 авиакомпании Azur, который находился на стоянке. В результате столкновения у одного лайнера оказался поврежден правый винглет, у другого — стабилизатор.