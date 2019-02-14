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Названы обстоятельства ЧП с самолетами во Внуково 

Рамблер 57 минут назад
Самолеты авиакомпаний «Россия» и Azur столкнулись во Внуково по вине сотрудников хендлинговой компании UTG. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
По их словам, сотрудники хендлинговой компании не рассчитали траекторию буксировки «Боинга» авиакомпании «Россия», в результате чего воздушное судно задело правое заднее крыло самолета Azur Air.
По факту инцидента создана инспекционная комиссия, которая разберет причины произошедшего. Оба судна были застрахованы. Пострадавших в результате ЧП нет.
Во Внуково столкнулись два самолета
Ранее сообщалось, что во Внуково самолет, принадлежащий авиакомпании «Россия», при буксировке задел Boeing 767 авиакомпании Azur, который находился на стоянке. В результате столкновения у одного лайнера оказался поврежден правый винглет, у другого — стабилизатор.
Происшествия , Видео , Boeing , Международный аэропорт Внуково , Авиакомпания Россия
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