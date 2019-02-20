В Москве из-за «минирования» эвакуировали 33 тысячи человек

Москве более 33 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться после сообщений о минировании, которые в итоге не подтвердились.

Всего угрозы поступили в адрес 43 объектов по городу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Сообщения с угрозами взрывов поступили, в том числе, в адрес Ярославского вокзала на Комсомольской площади, ТЭЦ № 25 на улице Генерала Дорохова, а также СИЗО-4 и СИЗО-5 на улицах Вилюйская и Выборгская.

Предыдущая волна ложных сообщений о минировании зданий прокатилась по Москве совсем недавно, в середине февраля. Тогда полицейским и спасателям пришлось срочно обследовать ряд московских торговых центров, в том числе «Кунцево Плаза» на Ярцевской улице и три «Капитолия» — на проспекте Вернадского, Севастопольском проспекте и улице Миклухо-Маклая. Сотрудников и посетителей на время проверки попросили выйти на улицу.