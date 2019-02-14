В Москве проверяют Ярославский вокзал из-за сообщения о «минировании»

Кинологи прибыли на Ярославский вокзал в центре Москвы для проверки помещений после анонимного сообщения о "минировании", эвакуация пока не проводится, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Поступило сообщение с угрозой взрыва на Ярославском вокзале по адресу: Комсомольская площадь, 5", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что эвакуация пассажиров и персонала пока не проводится. На вокзал уже прибыли кинологи.

В январе 2019 года в городах России прошла очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов — от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.