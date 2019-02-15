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СК закрыл дело иркутского депутата о пособничестве в убийстве 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уголовное преследование депутата иркутской Думы Александра Панько, обвиняемого в пособничестве и укрывательстве убийств, прекращено за истечением срока давности, сообщает управление СК по Забайкальскому краю.
В ведомстве сообщили, что Панько был арестован в октябре 2018 года по подозрению в причастности к двум убийствам, совершенным участниками читинской преступной группировки "Ключевские" в пригороде Иркутска в 1997 году. Ему было предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве без отягчающих обстоятельств и укрывательстве еще одного убийства. Вину Панько признал полностью.
"Учитывая, что за совершенное в 1997 году преступное деяние в соответствии со статьей 78 УК РФ истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, а Панько и его защитники заявили ходатайство о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующему основанию, следователем по особо важным делам СУ СК РФ по Забайкальскому краю… принято решение о прекращении уголовного преследования Панько", — говорится в сообщении.
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Происшествия , Госдума , СКР , Забайкальский Край
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