СК закрыл дело иркутского депутата о пособничестве в убийстве 

Уголовное преследование депутата иркутской Думы Александра Панько, обвиняемого в пособничестве и укрывательстве убийств, прекращено за истечением срока давности, сообщает управление СК по Забайкальскому краю.
В ведомстве сообщили, что Панько был арестован в октябре 2018 года по подозрению в причастности к двум убийствам, совершенным участниками читинской преступной группировки "Ключевские" в пригороде Иркутска в 1997 году. Ему было предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве без отягчающих обстоятельств и укрывательстве еще одного убийства. Вину Панько признал полностью.
"Учитывая, что за совершенное в 1997 году преступное деяние в соответствии со статьей 78 УК РФ истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, а Панько и его защитники заявили ходатайство о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующему основанию, следователем по особо важным делам СУ СК РФ по Забайкальскому краю… принято решение о прекращении уголовного преследования Панько", — говорится в сообщении.