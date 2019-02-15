СК закрыл дело иркутского депутата о пособничестве в убийстве

В ведомстве сообщили, что Панько был арестован в октябре 2018 года по подозрению в причастности к двум убийствам, совершенным участниками читинской преступной группировки "Ключевские" в пригороде Иркутска в 1997 году. Ему было предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве без отягчающих обстоятельств и укрывательстве еще одного убийства. Вину Панько признал полностью.