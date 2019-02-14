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Сильная турбулентность разнесла салон лайнера 

Рамблер 34 минуты назад
При попадании самолёта в зону турбулентности пассажиры испытывают не самые приятные ощущения. Но людям, летевшим из города Санта-Ана в Сиэтл, пришлось узнать, что такое очень сильная турбулентность. Лайнер авиакомпании Delta Air Lines вынужден был даже совершить посадку в Рино (штат Невада) из-за разрушительного явления. Один из пассажиров запечатлел, что произошло в салоне: на кадрах видно, что вещи попадали с полок, тележка с едой заслонила проход. Всего на борту было 59 пассажиров и 4 члена экипажа, трое получили травмы и были госпитализированы. Однако все пассажиры отметили профессиональные действия экипажа: лётчики постарались максимально смягчить ситуацию.
Происшествия , Видео , Общество , Delta Air Lines , Сиэтл
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