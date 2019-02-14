В Саратовской области пенсионер погиб из-за упавшей с балкона льдины

Житель Энгельса погиб в результате падения глыбы льда с козырька балкона четвертого этажа дома, сообщило СУСК РФ по Саратовской области

По данным следствия, около 11.00 (10.00 мск) 77-летний мужчина беседовал с двумя соседями у подъезда четырехэтажного дома по улице Горького, 37.

"Внезапно с козырька одного из балконов, расположенных на четвертом этаже данного дома, упала ледяная глыба, ударившая по голове пожилому мужчине. Соседи, находившиеся рядом с пострадавшим, вызвали бригаду скорой помощи. Медики приняли решение о госпитализации мужчины, однако по пути в лечебное учреждение от полученных телесных повреждений он скончался", — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следователи дадут правовую оценку действиям лиц, которые были обязаны осуществлять очистку жилого дома от снега и льда, уточнили в СК.

областной прокуратуре сообщили, что многоквартирный дом 1963 года постройки находится в управлении ООО "ЖЭУ-1", директору которого только с начала этого года прокуратура внесла шесть представлений об устранении нарушений законодательства, также направила материал о привлечении к административной ответственности в Госжилинспекцию области.