В Краснодаре мужчина угнал грузовик, чтобы уехать к любимой

Мужчина в Краснодаре угнал грузовой автомобиль городского предприятия по благоустройству, чтобы добраться к любимой, сообщает управление МВД по городу.

"Сотрудниками краснодарской полиции раскрыт угон грузового автомобиля предприятия по благоустройству города", — говорится в сообщении.

В дежурную часть с сообщением об угоне грузовой "Газели" обратились работники предприятия. Они оставили машину на остановке общественного транспорта и на несколько минут поднялись на наземный пешеходный переход для выполнения работ, а по возвращению не обнаружили машину. Полицейские задержали автомобиль на дороге М-4 "Дон".

"В отделе полиции молодой человек сознался в совершении угона и пояснил, что на чужом авто планировал доехать до своей возлюбленной, проживающей в городе Лабинске, но перепутал направление движения и уехал в другую сторону", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.