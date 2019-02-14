Задержанный Арашуков сохраняет членство в Совфеде, заявил Темрезов

Утром 30 января 32-летнего Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. По данному делу был также арестован его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз" Рауль Арашуков . Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома" . К настоящему моменту арестованы семь фигурантов: оба Арашукова и их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа. Несколько человек в розыске.

"Никто не будет исполнять, он действующий сенатор", — ответил Темрезов на вопрос РИА Новости о том, кто будет исполнять обязанности сенатора от республики на время следственных действий в отношении Арашукова.

"Идут следственные мероприятия, следствие даст правовую оценку. Полномочий по отзыву (Арашукова — ред.) у главы субъекта нет", — добавил Темрезов.

Как отметил собеседник агентства, арест сенатора плохо отражается на имидже республики, но перед законом все равны.

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