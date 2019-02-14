Врач изнасиловал пациентку после операции в Самаре

Прокуроры попросили для самарского анестезиолога Юрия Черникова, обвиняемого в изнасиловании пациентки, пять лет тюрьмы. Об этом пишет Комсомольская правда ».

О деле 60-летнего Черникова стало известно в 2017 году, когда 32-летняя пациентка обвинила его в изнасиловании.

В суд дело медика поступило в августе 2018-го, а 13 февраля 2019 года состоялись прения сторон. Ему вменяют две статьи: изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Гособвинитель просил для него три с половиной года тюрьмы по одной статье и три с половиной по другой. Как отмечает «КП», прокуроры заявили, что Черникову можно назначить пять лет колонии общего режима «с учетом частичного сложения сроков».

«КП» отмечает, что дополнительной компенсации от врача пациентка требовать не стала: во время следствия он выплатил ей миллион рублей.

Пациентка, обвинившая Черникова, делала в его клинике коррекцию груди. По версии правоохранителей, после операции он воспользовался беспомощным состоянием женщины и надругался над ней.

«КП» называет медика «примерным семьянином» и отцом двоих детей, который сам пришел в полицию, узнав о заявлении женщины. Он утверждает, что половой акт произошел по обоюдному согласию. По словам медика, на следующий день он принес женщине противозачаточные и шоколадку, а потом они даже обсуждали случившееся.

Ранее адвокат Черникова рассказывал «Комсомольской правде», что его подзащитный знал о последствиях наркоза, который ввели женщине. По словам защитника, это средство расслабляет и пробуждает сексуальное желание, а Черников, «будучи мужчиной, не смог удержаться».