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СК задержал подозреваемого в убийстве главы Центра противодействия коррупции Воскресенска 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Телеканал 360°
Следователи СК задержали подозреваемого в избиении до смерти сотрудника Центра противодействия коррупции Дмитрия Грибова в Подмосковье. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, нападение не связано с общественной деятельностью потерпевшего.
"Следователем следственного отдела по Воскресенску в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками уголовного розыска по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть мужчины (ч. 4 ст. 111 УК РФ), задержан 57-летний местный житель", — сказала Врадий.
У задержанного изъят автомобиль и два мобильных устройства, а также одежда с явными следами преступления. Мужчина допрошен в качестве подозреваемого.
По данным следствия, нападение совершено на почве длительных неприязненных отношений и регулярных бытовых конфликтов между подозреваемым и потерпевшим.
"Кроме этого, подозреваемый был ранее судим за причинение среднего вреда здоровью. Таким образом, нападение на потерпевшего никак не связано с его деятельностью в общественных организациях", — отметила представитель ГСУ.
Следствие устанавливает местонахождение второго участника нападения.
Вечером 11 февраля во дворе многоэтажного дома в поселке Виноградово двое неизвестных в масках избили мужчину битами по голове, после чего скрылись. Потерпевший был госпитализирован, но позже скончался.
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Комментарии2
Происшествия , Воскресенск , Московская область
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