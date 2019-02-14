СК задержал подозреваемого в убийстве главы Центра противодействия коррупции Воскресенска

Следователи СК задержали подозреваемого в избиении до смерти сотрудника Центра противодействия коррупции Дмитрия Грибова в Подмосковье . Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, нападение не связано с общественной деятельностью потерпевшего.

"Следователем следственного отдела по Воскресенску в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками уголовного розыска по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть мужчины (ч. 4 ст. 111 УК РФ), задержан 57-летний местный житель", — сказала Врадий.

У задержанного изъят автомобиль и два мобильных устройства, а также одежда с явными следами преступления. Мужчина допрошен в качестве подозреваемого.

По данным следствия, нападение совершено на почве длительных неприязненных отношений и регулярных бытовых конфликтов между подозреваемым и потерпевшим.

"Кроме этого, подозреваемый был ранее судим за причинение среднего вреда здоровью. Таким образом, нападение на потерпевшего никак не связано с его деятельностью в общественных организациях", — отметила представитель ГСУ.

Следствие устанавливает местонахождение второго участника нападения.

Вечером 11 февраля во дворе многоэтажного дома в поселке Виноградово двое неизвестных в масках избили мужчину битами по голове, после чего скрылись. Потерпевший был госпитализирован, но позже скончался.