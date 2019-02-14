Спасенного в Магнитогорске младенца выписали из больницы

Спасенного из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске дома мальчика Ваню Фокина выписали из больницы, во время перелета домой его будет сопровождать реаниматолог, сообщили в минздраве региона.

«Сегодня малыша выписывают из московского Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, в который он был доставлен после извлечения из-под завалов жилого дома в Магнитогорске», — цитирует ТАСС сообщение регионального минздрава.

В ведомстве добавили, что во время перелета мальчика будет сопровождать реаниматолог. В аэропорту Магнитогорска его будут встречать врачи.

«Стационарного лечения Ване не требуется, он отправится домой, где его будут патронировать медики. Детская больница Магнитогорска составит индивидуальный план реабилитации для ребенка», — говорится в сообщении. Отец ребенка Евгений Фокин рассказал, что семья прибудет в Магнитогорск 15 февраля. На следующий день Ване исполнится год.

В январе директор НИИ неотложной детской хирургии Валерий Митиш сообщал, что жизни Вани Фокина ничего не угрожает, удалось также сохранить ему травмированную ногу.