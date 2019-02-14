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Спасенного в Магнитогорске младенца выписали из больницы 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Спасенного из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске дома мальчика Ваню Фокина выписали из больницы, во время перелета домой его будет сопровождать реаниматолог, сообщили в минздраве региона.
«Сегодня малыша выписывают из московского Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, в который он был доставлен после извлечения из-под завалов жилого дома в Магнитогорске», — цитирует ТАСС сообщение регионального минздрава.
В ведомстве добавили, что во время перелета мальчика будет сопровождать реаниматолог. В аэропорту Магнитогорска его будут встречать врачи.
«Стационарного лечения Ване не требуется, он отправится домой, где его будут патронировать медики. Детская больница Магнитогорска составит индивидуальный план реабилитации для ребенка», — говорится в сообщении. Отец ребенка Евгений Фокин рассказал, что семья прибудет в Магнитогорск 15 февраля. На следующий день Ване исполнится год.
В январе директор НИИ неотложной детской хирургии Валерий Митиш сообщал, что жизни Вани Фокина ничего не угрожает, удалось также сохранить ему травмированную ногу.
Мальчик был спасен из-под завалов жилого дома на следующий после взрыва бытового газа в Магнитогорске. Его отправили на лечение в НИИ неотложной детской хирургии под личный контроль президента медучреждения Леонида Рошаля. Врачам удалось восстановить кровообращение и спасти обмороженную ногу мальчика.
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Происшествия , Евгений Фокин , Леонид Рошаль , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС , Магнитогорск
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