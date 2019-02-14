Детский садик в Петербурге «заминировали»

В Северной столице «заминировали» детский сад во Фрунзенском районе. По информации правоохранительных органов, 13 февраля в 12 часов дня на телефон одного из частных детских садов поступила информация о том, что в здании заложена бомба.

Детей и сотрудников частного общеобразовательного учреждения экстренно эвакуировали. Из здания вывели 57 человек. Прибывшие на место специалисты сообщили о том, что информация ложная и в детском саду нет взрывчатых веществ. Обстоятельства случившегося выясняются, пишут «Невские Новости».

Ранее в Кузбассе нетрезвая женщина ответила за «минирование» детского сада. Местная жительница будучи подшофе решила, таким образом, немного развлечься. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ее признали виновной и приговорили к одному году исправительных работ, а также возмещению убытков на отработку ложного сигнала в размере 17 тысяч рублей.