Пьяный мужчина упал под поезд, но выжил

Индиец, злоупотребивший спиртным, упал на железнодорожное полотно прямо перед идущим поездом, но чудом выжил. Инцидент городе Нандура в штате Махараштра запечатлели очевидцы. Сильно шатавшийся мужчина пытался пересечь путь, несмотря на приближавшийся состав, но упал. К счастью, он оказался между рельсами и лежал неподвижно, поэтому вагоны не задели его. Как только поезд проехал, люди бросились к мужчине и помогли ему подняться. С трудом они затащили его на платформу, а потом сообщили о происшествии начальнику станции. По словам очевидцев, мужчина был настолько пьян, что даже не понял, что случилось.