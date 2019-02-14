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Пьяный мужчина упал под поезд, но выжил 

Рамблер 1 час назад
Индиец, злоупотребивший спиртным, упал на железнодорожное полотно прямо перед идущим поездом, но чудом выжил. Инцидент городе Нандура в штате Махараштра запечатлели очевидцы. Сильно шатавшийся мужчина пытался пересечь путь, несмотря на приближавшийся состав, но упал. К счастью, он оказался между рельсами и лежал неподвижно, поэтому вагоны не задели его. Как только поезд проехал, люди бросились к мужчине и помогли ему подняться. С трудом они затащили его на платформу, а потом сообщили о происшествии начальнику станции. По словам очевидцев, мужчина был настолько пьян, что даже не понял, что случилось.
Происшествия , Видео , Общество
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