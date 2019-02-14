ФСБ обвинила жителей Крыма в причастности к «Хизб ут-Тахрир» 

Уголовные дела заведены на троих жителей Крыма, которых российские власти заподозрили в причастности к деятельности признанной в России террористической и запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает пресс-служба местного управления ФСБ.
В домах по месту регистрации и проживания подозреваемых в Красногвардейском районе Крыма проводятся следственные действия, передаёт «Интерфакс».
За последние годы российские силовики объявляли о раскрытии нескольких ячеек «Хизб ут-Тахрир» среди крымскотатарского населения республики. Фигуранты дел и их родственники часто заявляют о сфабрикованных доказательствах обвинений.
Как писал News.ru, в декабре крымские силовики задержали Эмиля Курбединова — адвоката одного из арестованных украинских моряков. Его подзащитными также являются жители полуострова, подозреваемые в содействии «Хизб ут-Тахрир».