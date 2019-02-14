Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ обвинила жителей Крыма в причастности к «Хизб ут-Тахрир» 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: nac.gov.ru
Уголовные дела заведены на троих жителей Крыма, которых российские власти заподозрили в причастности к деятельности признанной в России террористической и запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает пресс-служба местного управления ФСБ.
В домах по месту регистрации и проживания подозреваемых в Красногвардейском районе Крыма проводятся следственные действия, передаёт «Интерфакс».
За последние годы российские силовики объявляли о раскрытии нескольких ячеек «Хизб ут-Тахрир» среди крымскотатарского населения республики. Фигуранты дел и их родственники часто заявляют о сфабрикованных доказательствах обвинений.
Как писал News.ru, в декабре крымские силовики задержали Эмиля Курбединова — адвоката одного из арестованных украинских моряков. Его подзащитными также являются жители полуострова, подозреваемые в содействии «Хизб ут-Тахрир».
News.ru: последние новости
Россиянина раздавило плитой в Южной Корее Участок «красной» ветки метро будет закрыт с 16 по 24 февраля Цеповяз угрожает бывшей жене
Происшествия , Эмиль Курбединов , ФСБ , Хизб-ут-Тахрир , Интерфакс , Республика Крым
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Кортнев предрек смерть поклонников Пугачевой
Шоу-бизнес
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
NASA потеряло марсоход
Наука Наука и техника
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Слепаков экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес Происшествия
Пьяный мужчина упал под поезд, но выжил
Происшествия Общество
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение