ФСБ обвинила жителей Крыма в причастности к «Хизб ут-Тахрир»

В домах по месту регистрации и проживания подозреваемых в Красногвардейском районе Крыма проводятся следственные действия, передаёт «Интерфакс»

За последние годы российские силовики объявляли о раскрытии нескольких ячеек «Хизб ут-Тахрир» среди крымскотатарского населения республики. Фигуранты дел и их родственники часто заявляют о сфабрикованных доказательствах обвинений.