Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сибирском отделении РАН прокомментировали задержание зампредседателя 

ТАСС + ещё 11 2 часа назад
Фото: ТАСС
Сибирское отделение (СО) Российской академии наук не имеет претензий к задержанному заместителю председателя отделения Ивану Благодырю, заявил в четверг председатель СО РАН Валентин Пармон.
Как сообщал ранее ТАСС источник в руководстве СО РАН, Благодырь, отвечающий за управление имущественным комплексом отделения, был задержан в Новосибирске. Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.
"В Новосибирске я полтора года с ним работаю и ни одного замечания не могу высказать. С нашей стороны ни у кого нет никаких претензий. Он был на своем месте, знал Академгородок, и то, что он делал, полностью соответствует тому, что мы хотим видеть", — сказал Пармон на заседании президиума Сибирского отделения РАН.
Он не исключил, что задержание Благодыря может быть связан с имуществом отделения.
Иван Благодырь работал в СО РАН с 2017 года. Ранее он занимал пост заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока, исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области, первого вице-премьера правительства Еврейской автономной области, много лет работал в структурах РАО "ЕЭС России".
ТАСС: последние новости
Суд снял арест с имущества Улюкаева Движение на Сокольнической линии московского метро восстановлено Трое жителей Крыма подозреваются в членстве в запрещенной организации
Комментарии
Происшествия , Иван Благодырь , РАН , МВД , ИТАР-ТАСС , Новосибирск
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Кортнев предрек смерть поклонников Пугачевой
Шоу-бизнес
Грузия ответила на «мягкую силу» РФ
В мире Кавказ
Аннексии не было: в Германии рассказали про Крым
В мире Статьи
Унизил президента: Зеленский оторвался от Порошенко
В мире Статьи
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных
Общество Погода
NASA потеряло марсоход
Наука Наука и техника
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Слепаков экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение