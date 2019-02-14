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Прорыв трубы оставил без отопления девять домов в Южно-Сахалинске 

ТАСС 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Жители девяти домов планировочного района Южно-Сахалинска Луговое остались без теплоснабжения в четверг из-за образовавшегося в трубе отверстия. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.
"Повреждение на теплотрассе, произошел прорыв. Свищ в трубах оставил без тепла несколько сотен человек", — сообщил собеседник агентства.
По информации мэрии, социально значимые объекты не пострадали, они функционируют в штатном режиме. Идет работа по устранению повреждений.
По информации синоптиков, уже вторую неделю на Сахалине фиксируются аномальные холода. Температура воздуха ночью достигает отметки минус 30 градусов мороза. Сейчас в Южно-Сахалинске минус 19 градусов.
ТАСС: последние новости
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Происшествия , Южно-Сахалинск
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