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На Камчатке объявили лавинную опасность 

РИА Новости + ещё 6 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.
"С 00.00 15 февраля по 17 февраля 2019 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский — лавиноопасно", — говорится в сообщении.
Противолавинный центр рекомендовал руководителям организаций, выполняющим работы в горах, принять меры лавинной безопасности. Любителям экстремальных видов спорта, туристам, охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от проведения мероприятий в горах в указанный период.
В ночь на четверг к берегам Камчатки подошёл тихоокеанский циклон. Он принёс на полуостров небольшие осадки и сильный ветер.
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Происшествия , Погода
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