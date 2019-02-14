На Камчатке объявили лавинную опасность

Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.

"С 00.00 15 февраля по 17 февраля 2019 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский — лавиноопасно", — говорится в сообщении.

Противолавинный центр рекомендовал руководителям организаций, выполняющим работы в горах, принять меры лавинной безопасности. Любителям экстремальных видов спорта, туристам, охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от проведения мероприятий в горах в указанный период.

В ночь на четверг к берегам Камчатки подошёл тихоокеанский циклон. Он принёс на полуостров небольшие осадки и сильный ветер.