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Суд рассмотрит требование снять арест с имущества Улюкаева 

News.ru 1 час назад
Фото: Авилов Александр/АГН"Москва"
Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит требование защиты снять арест с имущества экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего восьмилетний срок за взятку в $2 млн.
Заседание состоится утром 14 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Под арестом находится недвижимость, автомобиль, деньги, а также ценные вещи, принадлежащие бывшему высокопоставленному чиновнику. Ранее приставы списали с банковского счёта экс-главы Минэкономразвития назначенный ему штраф в 130 млн рублей.
Как писал News.ru, ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию о «куротных» условиях пребывания в тверской колонии для Улюкаева. По данным ведомства, экс-чиновник содержится наравне с остальными заключёнными.
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Происшествия , Алексей Улюкаев , Минэкономразвития , ФСИН , Интерфакс , Москва
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