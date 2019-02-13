Ситуации с переводчиком для Арашукова дали объяснение

Адвокат Рауфа Арашукова Анна Ставицкая опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что сенатор попросил переводчика на допросе, сославшись на плохое владение русским языком.

По словам Ставицкой, эта информация была распространена, чтобы выставить Арашукова «недалеким, неумным человеком, способным на убийства».

«На самом деле, Арашуков не просил предоставить ему переводчика, напротив, заявил следователю о том, что в переводчике не нуждается, о чем сделана соответствующая запись в протоколе! Переводчика навязал сам следователь!» — написала адвокат в Facebook.

Ставицкая также назвала неправдой информацию о том, что у сенатора «фактически нет образования». По ее словам, он окончил Ставропольский государственный университет.

«Сенатор посмотрел на меня с недоверием, когда узнал, что у него, оказывается, 6 классов образования и спросил: «Вы шутите?» — написала адвокат и добавила, что Арашуков производит впечатление «умного и образованного человека».