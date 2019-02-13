В Белоруссии рассказали о подозреваемом в нападении в школе подростке

Подросток, подозреваемый в нападении на учителя и учеников в школе в Белоруссии , не был в момент преступления в алкогольном или наркотическом опьянении, решается вопрос о назначении комплексной психолого-психиатрической экспертизы в отношении задержанного, сообщила в среду пресс-служба Следственного комитета Белоруссии. В понедельник в МВД республики сообщили, что подросток в школе в Столбцах нанес ножевые ранения учительнице и троим школьникам. Преподаватель и один из подростков скончались, еще двое несовершеннолетних были доставлены в больницу. Вскоре подозреваемого задержали, СК возбудил уголовное дело. В среду в Столбцах и находящейся неподалеку деревне прошли похороны погибшего ученика и учительницы. "Согласно результатам медицинского освидетельствования, подозреваемый не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ", — говорится в сообщении. В нем отмечается, что назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз. С целью установления психического состояния подростка решается вопрос о назначении комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы.