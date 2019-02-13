Главврач российского онкодиспансера поплатилась за миллионные махинации

Главврач чебоксарского Республиканского клинического онкологического диспансера Лидия Воропаева приговорена судом к двум годам колонии общего режима за махинации при закупках медицинского оборудования на 51 миллион рублей. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает «Коммерсантъ».

Суд также лишил ее права в течение двух с половиной лет занимать должности в органах власти и системе здравоохранения.

Было установлено, что в 2016 году Воропаева помогла московскому АО «ЮСАР+» победить на аукционе по закупкам медицинского оборудования. Зная, что продукция компании не прошла обязательную госрегистрацию в Росздравнадзоре , главврач подписала акты приема-передачи и дала указания подчиненным перевести поставщику более 8,2 миллиона рублей.

Таким же образом руководитель медучреждения распорядилась незаконно перечислить поставщикам более шести миллионов рублей за две рентгеновизионные установки для чувашских больниц.

Помимо этого, Воропаева подписала фиктивные документы о соответствии программного обеспечения (ПО) условиям госконтракта стоимостью более 26 миллионов рублей. ПО также не было утверждено в Росздравнадзоре, однако деньги московскому поставщику были перечислены.

Также суд установил, что по вине Воропаевой в одно из медучреждений региона был поставлен неработающий рентгеновский маммографический аппарат, закупленный по завышенной стоимости. При этом главврач не стала пытаться взыскать с поставщика штраф.

Гособвинитель требовал для Лидии Воропаевой четыре года реального лишения свободы. Сама она поначалу не признавала вины, однако позже поменяла свою позицию, обратившись к суду с ходатайством о рассмотрении дела в особом порядке.