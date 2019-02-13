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Пять человек отравились угарным газом на Ставрополье 

Рамблер + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В селе Новомихайловское Ставропольского края пять человек, в том числе ребенок, погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
«Установлено, что в одном из домовладений в селе Новомихайловском Красногвардейского района от отравления угарным газом скончались находившиеся в нем пять человек, среди которых мальчик 2010 года рождения», — сказали в пресс-службе.
Трагедия произошла в частном доме, тела погибших обнаружил сосед.
По предварительной версии, отравление произошло вследствие нарушений при эксплуатации газового оборудования.
Происшествия , Ставропольский Край
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