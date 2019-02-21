Раскрыта схема кражи газа Арашуковыми

Раскрыта схема кражи газа из дела Арашуковых

Сотрудники службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ пришли к выводу, что большая часть газа из дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца, была похищена из поставок в Дагестан . Об этом сообщает РБК со ссылкой на справку ФСБ, переданную в Следственный комитет.

Подлинность справки РБК подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

В документе сказано, что для хищения газа члены преступного сообщества открывали в базах данных «Газпром межрегионгаза» фиктивные лицевые счета. Эти счета были либо привязанными к плательщику с недействительным адресом, либо обезличенными.

В ФСБ заявили, что газ, выделенный для поставок абонентам этих счетов, забирали себе участники преступной группы.

Позже они отправляли «Газпрому» отчеты о потерях, заявляя, что взыскать с абонентов оплату за газ в полном объеме невозможно.

По такой схеме, по мнению ФСБ, в 2012-2017 годах был похищен ставропольский газ на 3,2 миллиарда рублей, а в Карачаево-Черкесии украли газа на один миллиард рублей. Кроме того, с декабря 2007-го по март 2016-го в Дагестане таким способом похитили газа на 1,38 миллиарда рублей.

В ФСБ считают, что другими «противоправными способами» члены группы создали в Дагестане фиктивный разбаланс на 27,5 миллиарда рублей.

По данным ФСБ, полученный незаконными способами газ члены группы продавали юрлицам и физлицам в Карачаево-Черкесии в обход приборов учета. Также его бесплатно поставляли в дома членов банды.

Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале заседаний Совета Федерации . До этого сенаторы по просьбе Генпрокуратуры лишили его неприкосновенности.

Сенатору предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля, а затем арестовали на два месяца. Вину Арашуков не признал.